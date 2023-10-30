В Казани вынесли приговор двум курьерам, которые помогали «отмазать родственника от ДТП»

Сегодня в Советском суде Казани вынесли приговор курьерам, которые помогали мошенникам обманывать пожилых людей. Игоря и Олега, которым на момент совершения преступления было по 17 лет, признали виновными в мошенничестве группой лиц в значительном размере.

Олега признали виновным и приговорили к 1 году и трем месяцам условного срока с испытательным сроком в 2 года.

Игоря приговорили к двум годам условного срока с испытательным сроком в 3 года.

Оба парня должны будут в течение всего срока отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, не менять место жительства и с 9 вечера до 7 утра находиться дома по адресу проживания.

Кроме того, осужденные должны будут раз в полгода, на протяжении 10 дней помогать пенсионерам из дома престарелых. Судья мотивировал это решение тем, что ребята забирали деньги у пожилых людей.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, оба парня в Telegram связались с неизвестным, который и помог подзаработать. Схема была простая: мошенники обманывали пенсионеров байкой о том, что «ваш родственник попал в ДТП и нужно заплатить, чтобы его отпустили». Когда доверчивые пенсионеры соглашались, в дело вступали Игорь и Олег. Парни приезжали по адресу, забирали деньги и переводили на счет «неустановленного лица», а какой-то процент оставляли себе.

В свою очередь Олег вместе с адвокатом решил обжаловать решение судьи. Игорь подписал бумагу о том, что претензий не имеет.