В Казани вынесли приговор директору «КВИК-ТРЕВЕЛ» за махинации на 3,5 млн рублей

В Казани вынесли приговор генеральному директору компании «КВИК-ТРЕВЕЛ». Женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Выяснилось, что с февраля по октябрь 2022 года туроператор вводила в заблуждение людей, предлагая забронировать туристические путевки в различные страны. За данный период она не выполнила обязательства перед 18 потерпевшими на общую сумму более 3,5 млн рублей.

Свою вину женщина признала частично, пояснив, что из-за долговой ямы за счет одних туристов оплачивала путевки другим. Однако денег для погашения долга не хватило.

Суд назначил женщине наказание в виде 3-х лет лишения свободы с отсрочкой до исполнения ее ребенку 14-ти лет.