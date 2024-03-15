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В Казани вынесли приговор директору «КВИК-ТРЕВЕЛ» за махинации на 3,5 млн рублей
В Казани вынесли приговор генеральному директору компании «КВИК-ТРЕВЕЛ». Женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Выяснилось, что с февраля по октябрь 2022 года туроператор вводила в заблуждение людей, предлагая забронировать туристические путевки в различные страны. За данный период она не выполнила обязательства перед 18 потерпевшими на общую сумму более 3,5 млн рублей.
Свою вину женщина признала частично, пояснив, что из-за долговой ямы за счет одних туристов оплачивала путевки другим. Однако денег для погашения долга не хватило.
Суд назначил женщине наказание в виде 3-х лет лишения свободы с отсрочкой до исполнения ее ребенку 14-ти лет.
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