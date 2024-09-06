В Казани вынесли приговор бывшему заместителю начальника СИЗО-2 за взятки

В Казани вынесли приговор бывшему заместителю начальника СИЗО-2. Суд признал его виновным в получении взятки за незаконные действия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Установлено, что в апреле 2023 года начальник СИЗО получил взятку через супругу заключенного. За деньги он позволил одному из осужденных свободно пользоваться интернетом на своем служебном компьютере и перемещаться по территории СИЗО без сопровождения сотрудников.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и запретил занимать должности на государственной службе сроком на 2 года.