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В Казани вынесли приговор бывшему заместителю начальника СИЗО-2 за взятки
В Казани вынесли приговор бывшему заместителю начальника СИЗО-2. Суд признал его виновным в получении взятки за незаконные действия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Установлено, что в апреле 2023 года начальник СИЗО получил взятку через супругу заключенного. За деньги он позволил одному из осужденных свободно пользоваться интернетом на своем служебном компьютере и перемещаться по территории СИЗО без сопровождения сотрудников.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и запретил занимать должности на государственной службе сроком на 2 года.
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