В Казани вынесли приговор «бизнесмену», обманувшего 15 человек на 40 млн рублей

Суд в Казани признал местного жителя виновным в мошенничестве и присвоении более 40 млн рублей. Об этом сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.

Суд установил, что с января 2018 года по март 2021 года казанец под предлогом развития своего бизнеса и пополнения оборотных средств похитил у 15 потерпевших более 40 млн рублей. Кроме того, он присвоил вверенный ему автомобиль, принадлежащий лизинговой компании «РЕСО Лизинг».

Свою вину мужчина признал частично. Он сообщил, что не имел намерений похищать автомобиль.

Суд назначил казанцу наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.