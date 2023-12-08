В Казани вынесли приговор 22-летнему курьеру телефонных мошенников

В Казани вынесли приговор 22-летнему местному жителю, который работал курьером мошенников и обманывал пожилых пенсионеров.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Казани, в июне в отделы полиции стали поступать заявления о мошенничестве. Все заявительницы были преклонного возраста.

Схема мошенничеств была стандартной: всем потерпевшим звонили на стационарный телефон и от имени родственников сообщали о случившемся ДТП, в котором якобы пострадали другие люди. А для решения вопроса просили передать «сотруднику правоохранительных органов» необходимую сумму.

Так, в начале июня мошенники обманули 68-летнюю жительницу Лаишевского района. Неизвестная женщина позвонила пенсионерке и представилась ее дочерью. Она сообщила, что стала виновницей ДТП и для решения вопроса необходимо передать правоохранителям миллион рублей. Такой суммы у пенсионерки не было, и аферисты согласились на 3000 долларов США и 125 тысяч рублей, что имелись дома у потерпевшей. На следующий день к ней пришел молодой курьер и забрал деньги. Позднее женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

6 июня подобный звонок поступил 95-летней жительнице Казани. Лжеполицейский сообщил, что ее внучка стала виновницей ДТП, она совершила наезд на женщину. Пенсионерка собрала все свои сбережения и передала 110 тысяч рублей неизвестному ей мужчине.

Позднее оперативники задержали 22-летнего курьера. Он рассказал, что устроился работать курьером еще в мае. Его роль заключалась в том, чтобы представляться сотрудником правоохранительных органов и забирать деньги у жертв.

Как выяснилось, ранее парень уже привлекался с ответственности по статье «Присвоение или растрата».

В результате молодой казанец получил три года колонии.