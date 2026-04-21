В Казани выездную регистрацию брака расширили до музеев и парков

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В столице Татарстана расширяют список площадок для выездной регистрации брака – молодоженам доступны музеи, парки и знаковые городские пространства. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала начальник Управления ЗАГС Казани Елена Студеникина.

«Заключение брака – одно из самых светлых событий в жизни молодых людей. Казань славится не только своей архитектурой, но и умением создавать особую атмосферу в этот, пожалуй, самый важный день для молодоженов. Управление ЗАГС расширяет возможности для них, делая регистрацию брака и выездную регистрацию всё более доступной и по-настоящему торжественной», – отметила она.

По ее словам, регистрация брака в городе все чаще становится не формальной процедурой, а полноценным торжественным событием с возможностью выбора уникальной локации. В Казани утвержден перечень площадок для выездных церемоний, сформированный на основании решений городских и республиканских органов власти.

Среди этих площадок – Казанская ратуша, территория префектуры «Старый город» с набережной Нижнего Кабана, Юнусовская площадь, сквер на улице Зайни Султана, Центр культуры и спорта «Московский», Горкинско-Аметьевский парк и Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. Также доступны историко-культурные объекты – Национальный музей Республики Татарстан и его филиалы, Государственный музей изобразительных искусств РТ и музей-заповедник «Казанский Кремль».

Студеникина уточнила, что за саму государственную регистрацию уплачивается госпошлина в размере 350 рублей, а договор на выездную регистрацию с Управлением ЗАГС составляет около 6,3 тыс. рублей. Дополнительно молодожены оплачивают услуги конкретной площадки и программу проведения церемонии – ее стоимость зависит от выбранного формата и масштабов мероприятия.

По словам представителей ЗАГС, в дальнейшем планируется расширение перечня площадок и развитие тематических церемоний, включая реконструкции свадебных традиций разных эпох и народов.