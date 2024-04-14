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Общество 14 апреля 2024 10:09

В Казани выделяют 9,5 млн рублей на проведение Дня России

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В Казани на услуги по проведению культурных мероприятий, посвященных Дню России, выделяют 9,5 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно документу, мероприятия хотят организовать на открытой площадке у Центра семьи «Казан». Там установят шатры для досмотра и для самих артистов, а также 2 туалетные кабинки.

В программе мероприятия запланировано выступление не менее двух ведущих на русском и татарском языках. Также выступят ансамбли народного и современного танца и детский танцевальный коллектив. Запланированы и выступления артистов татарской и русской эстрады из Москвы. Их имена не раскрываются.

Все выступления будут сниматься на камеру и транслироваться на большом экране.

#День России #Казань #мероприятия
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