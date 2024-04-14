В Казани выделяют 9,5 млн рублей на проведение Дня России

В Казани на услуги по проведению культурных мероприятий, посвященных Дню России, выделяют 9,5 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно документу, мероприятия хотят организовать на открытой площадке у Центра семьи «Казан». Там установят шатры для досмотра и для самих артистов, а также 2 туалетные кабинки.

В программе мероприятия запланировано выступление не менее двух ведущих на русском и татарском языках. Также выступят ансамбли народного и современного танца и детский танцевальный коллектив. Запланированы и выступления артистов татарской и русской эстрады из Москвы. Их имена не раскрываются.

Все выступления будут сниматься на камеру и транслироваться на большом экране.