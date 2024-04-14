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В Казани выделяют 9,5 млн рублей на проведение Дня России
В Казани на услуги по проведению культурных мероприятий, посвященных Дню России, выделяют 9,5 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Согласно документу, мероприятия хотят организовать на открытой площадке у Центра семьи «Казан». Там установят шатры для досмотра и для самих артистов, а также 2 туалетные кабинки.
В программе мероприятия запланировано выступление не менее двух ведущих на русском и татарском языках. Также выступят ансамбли народного и современного танца и детский танцевальный коллектив. Запланированы и выступления артистов татарской и русской эстрады из Москвы. Их имена не раскрываются.
Все выступления будут сниматься на камеру и транслироваться на большом экране.
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