В Казани выбрали точное место для установки памятника Девятаеву – работы стартовали

Памятник Герою СССР, летчику-истребителю Михаилу Девятаеву в Казани точно появится рядом с речным портом – это место предлагалось для установки еще два года назад. Управление архитектуры и градостроительства приступило к подготовке участка для установки будущего монумента рядом с домом №1 корп.2 по ул.Девятаева – это хозяйственный корпус, сообщили в мэрии.

«Сейчас ведется работа по образованию земельного участка для размещения памятника», – говорится в сообщении представителей администрации в соцсетях.

В планах, помимо установки памятника, также благоустройство территории.

Напомним, установить памятник на территории речпорта просила семья героя, объясняя это тем, что он там работал. В 2017 году в Казани прошел открытый творческий конкурс на лучший эскизный проект памятника, к участию в котором привлекли профессиональных скульпторов и архитекторов.