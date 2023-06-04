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В Казани выбрали точное место для установки памятника Девятаеву – работы стартовали
Памятник Герою СССР, летчику-истребителю Михаилу Девятаеву в Казани точно появится рядом с речным портом – это место предлагалось для установки еще два года назад. Управление архитектуры и градостроительства приступило к подготовке участка для установки будущего монумента рядом с домом №1 корп.2 по ул.Девятаева – это хозяйственный корпус, сообщили в мэрии.
«Сейчас ведется работа по образованию земельного участка для размещения памятника», – говорится в сообщении представителей администрации в соцсетях.
В планах, помимо установки памятника, также благоустройство территории.
Напомним, установить памятник на территории речпорта просила семья героя, объясняя это тем, что он там работал. В 2017 году в Казани прошел открытый творческий конкурс на лучший эскизный проект памятника, к участию в котором привлекли профессиональных скульпторов и архитекторов.
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