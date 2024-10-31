В Казани выбрали лучший ресторан Татарстана в 2024 году

В IT-парке имени Рамеева в Казани прошла церемония награждения премии WhereToEat-2024, где выбрали лучший ресторан, шеф-повара, сомелье и кондитера Татарстана этого года.

«Подобные премии позволяют позиционировать Татарстан на Всероссийской арене как регион с богатыми кулинарными традициями. К тому же это великолепная возможность обменяться опытом для профессионалов отрасли и создать новые проекты. Мы видим, что ежегодно открываются все новые рестораны, причем большое внимание уделяется национальному колориту», – отметила заместитель председателя Госкомитета РТ по туризму Анастасия Софьина.

Премия прошла в республике уже в шестой раз. Были определены топ-50 лучших ресторанов, которые получили стикеры от WhereToEat. Заведения анонимно оценивали 100 татарстанских экспертов.

«Мы каждый год наблюдаем в Татарстане рост индустрии гастрономии. Здесь видно любовь к локальным продуктам, своим традициям и истории. Работают много ресторанов, в том числе в нашем рейтинге много новых имён. Наша премия объединяет все регионы страны. Сейчас есть тренд на региональную кухню, в Москве этому уделяют большое внимание», – подчеркнула генеральный продюсер премии Ирина Тиусонина.

Эксперт отметила, Россия стала большим гастрономическим центром, чья кухня интересует людей далеко за ее пределами.

Полный список победителей будет опубликован на официальном сайте премии WhereToEat.