В Казани выбрали лучшего сомелье, бар и шеф-повара Татарстана в 2022 году

В Казани прошла церемония награждения ресторанной премии Wheretoeat-2022. По ее итогам были определены 50 лучших ресторанов Татарстана, а также лучший официант, шеф-повар и сомелье республики.

«Премия Wheretoeat – хорошее объединяющее мероприятие для всей ресторанной отрасли Татарстана. Это возможность узнать о новинках, новых проектах, получить отзывы экспертов. Наши рестораны соревнуются и на всероссийском уровне. Это очень важно, тем более что Казань – гастрономическая столица России. Премия – хорошее мотивационное мероприятие для развития всей отрасли», – сказал глава Госкомитета РТ по развитию туризма Сергей Иванов.

Премия прошла в республике уже в четвертый раз. Были определены топ-50 лучших ресторанов, которые получили стикеры от Wheretoeat. Заведения анонимно оценивали 100 татарстанских экспертов.

«Премия четвертый год определяет лучшие рестораны города по трем показателям: качество кухни, сервис и атмосфера. Что интересно, для молодых шеф-поваров такие премии имеют особое значение. Открываются новые рестораны, город развивается», – отметил президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов.

Помимо заведений, призы получили лучший официант, сомелье и шеф-повар. Также выбрали лучший бар и ресторан по версии СМИ.

За годы проведения премии заметна определенная динамика развития ресторанной отрасли Татарстана. Становится больше молодых предпринимателей, а кухня трансформируется от «советского» к более современному формату. Таким мнением поделился исполнительный директор премии Алексей Дудин.

«Меняется структура ресторанного мира от советской стилистики кухни и менеджмента к модерну. Такая тенденция есть в Москве и Санкт-Петербурге. На этом сейчас стоит кухня крупных городов, в том числе и Казани. Здесь становится все больше молодых поваров, рестораторов и, главное, гостей», – заявил Дудин.

Полный список победителей будет опубликован на официальном сайте премии Wheretoeat.