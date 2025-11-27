В Казани выбрали лауреатов премии в области боевых искусств «Золотой Пояс – Алтын Билбау»

Фото: филиал Российского Союза боевых искусств по РТ

Заседание Высшего совета Филиала Российского Союза боевых искусств (РСБИ) по Республике Татарстан, посвященное предстоящей Торжественной церемонии вручения Национальной премии Республики Татарстан в области боевых искусств «Золотой Пояс – Алтын Билбау», состоялось в Казани.

В рамках заседания члены Совета обсудили патриотическое воспитание молодого поколения, помощь бойцам, находящимся на линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО, а также провели процедуру отбора номинантов и лауреатов предстоящей IX Торжественной церемонии вручения Национальной премии Республики Татарстан в области боевых искусств «Золотой Пояс – Алтын Билбау».

В заседании принял участие действующий участник СВО, командир Бригады «Святой Георгий», вице-президент Филиала РСБИ по РТ, депутат Государственного Совета РТ, кавалер Ордена Мужества Эдуард Шарафиев, позывной «Депутат». Он поблагодарил спортивную общественность за помощь фронту и большую работу в тылу по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи.

Грандиозное событие – вручение высшей награды в сфере единоборств – пройдет в рамках Международного профессионального турнира по боевым искусствам «ТАТФАЙТ-11» 20 декабря 2025 года в Казанском Дворце Единоборств «Ак Барс». Имена лауреатов не разглашаются и будут объявлены только на церемонии. В число награждаемых попали представители ушу, джиу-джитсу, киокусинкай, айкидо и других видов спортивных единоборств.

В программе мероприятия – красочные показательные выступления спортивных федераций, развивающих боевые искусства, профессиональные бои по различным контактным видам единоборств, вручение ведомственных и общественных наград лучшим спортсменам, тренерам и руководителям сферы боевых искусств, творческие номера артистов эстрады и чествование ветеранов СВО.