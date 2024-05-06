В Казани выбрали «Красу Татарстана 2024» — главный титул завоевала жительница столицы республики Элиана Миннегулова. Об этом пишут «Челнинские известия».

В финале 14-го конкурса красоты приняли участие 20 красавиц, включая четырех челнинок, две из которых также заняли призовые места. Так, Арина Корнилова стала «Первой Красой Татарстана», а София Вялкина — «Второй Красой Татарстана 2024».

Победительница будет представлять республику на конкурсе красоты и талантов «Краса России», который проходит с 1995 года.

фото: группа «Вконтакте» «Елабуга Онлайн», соцсети Элианы Миннегуловой