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Новости Татарстана и Казани
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В Казани выбрали «Красу Татарстана 2024»
В Казани выбрали «Красу Татарстана 2024» — главный титул завоевала жительница столицы республики Элиана Миннегулова. Об этом пишут «Челнинские известия».
В финале 14-го конкурса красоты приняли участие 20 красавиц, включая четырех челнинок, две из которых также заняли призовые места. Так, Арина Корнилова стала «Первой Красой Татарстана», а София Вялкина — «Второй Красой Татарстана 2024».
Победительница будет представлять республику на конкурсе красоты и талантов «Краса России», который проходит с 1995 года.
фото: группа «Вконтакте» «Елабуга Онлайн», соцсети Элианы Миннегуловой
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