В Казани выбрали 35 претенденток на финал конкурса «Мини-Мисс Татарстан-2022»

24 апреля состоялся отборочный тур XXI Республиканского детского конкурса красоты и талантов «Мини-Мисс Татарстан-2022».

В отборочном туре приняли участие представительницы из Казани и других городов и районов республики (Альметьевск, Агрыз, Арск, Балтаси, Кукмор, Нурлат, Мамадыш, Нижнекамск, Новошешминск и др.).

Претендентки на участие в финале демонстрировали свои таланты. Они пели, танцевали, рассказывали стихи, исполняли гимнастические этюды и демонстрировали актерское мастерство.

По итогам отборочного тура был определен предварительный состав финалисток конкурса, 35 девочек, которые приступят к репетициям финала. В финале на сцену выйдут традиционно 30 девочек. Окончательный состав будет определен жюри в процессе подготовки финального шоу.

Так же на сайте с 1 мая будут размещены фотографии претенденток, прошедших отборочный тур, и открыто голосование. Нужно отправить СМС на номер 5577 с кодовым словом «минимисс» и номером участницы. По голосованию будет определена победительница в номинации «Зрительские симпатии».

Финал конкурса состоится 21 мая в Татарской государственной филармонии им. Г.Тукая (Павлюхина, 73). Начало в 16.00 часов.