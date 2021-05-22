В Казани выберут «Жемчужину мира-2021»

25 мая в Казани состоится финал международного конкурса красоты и таланта среди студенток «Жемчужина мира-2021», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В мероприятии участвуют девушки 18–25 лет, имеющие гражданство страны, которую представляют. Для победы им нужно будет успешно пройти пять этапов: отборочный тур, подготовку к финалу, литературный вечер, уроки родного языка, которые приурочены к Году языка и родного единства, а также непосредственно финальный этап.

25 мая конкурсанток ожидают дефиле в национальных костюмах, самопрезентация, творческая презентация и дефиле в вечернем платье.

«По результатам конкурсных этапов жюри определит победительниц в номинациях «Мисс Жемчужина мира-2021», «I Вице-мисс Жемчужина мира-2021», «II Вице-мисс Жемчужина мира-2021», — рассказали в Комитете по делам детей и молодежи Казани.

Начало мероприятия, которое состоится в КЦ «Сайдаш», назначено на 17.30.