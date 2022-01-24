В Татьянин день в Казани определится обладатель премии «Студент года»

В татарстанской столице 25 января состоятся масштабные мероприятия в рамках Татьяниного дня. Так, на площадке «Пирамиды» пройдет церемония вручения республиканской премии «Студент года». Об этом на деловом понедельнике рассказал глава Комитета по делам детей и молодежи Минтимер Нугманов.

Он отметил, что сегодня Казань является признанным студенческим центром: в городе более 168 тыс. человек получают образование в 30 высших и 32 профессиональных учреждениях.

«Завтра в вузах пройдут концерты, церемонии награждения лучших студентов, ярмарки и спортивные соревнования», – сообщил Нугманов.

Одним из ключевых мероприятий станет церемония вручения республиканской премии «Студент года», которая пройдет на площадке культурно-развлекательного центра «Пирамида». Участниками события станут 58 финалистов конкурса из 20 вузов Татарстана.

Победитель в номинации Гран-при получит денежную премию в размере 50 тыс. рублей и возможность стажировки в любом вузе страны. По словам Нугманова, на главный приз претендуют девять студентов из Казани и один из Альметьевска.

