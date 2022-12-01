В Казани выберут маму, которая искуснее всех украсит одежду ребенка светоотражателями

В Казани стартовал ежегодный конкурс «Заботливая мама», который проводит Госавтоинспекция города.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чтобы стать участниками состязаний, необходимо креативно украсить одежду ребенка световозвращающими элементами, а после сделать фото и отправить на почту. Фотографии принимаются до 15 декабря по электронной почте propagandaogai@mail.ru.

Победителями конкурса станут мамы, сделавшие самые оригинальные и сложные работы.

«Конкурс проводится с целью пропаганды ношения одежды со световозвращающими элементами. Мероприятие приурочено ко Дню матери, который в этом году отмечался 27 ноября», – уточнили в ГИБДД города.