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Происшествия
1 декабря 2022  10:36
Полина Шевчук

В Казани выберут маму, которая искуснее всех украсит одежду ребенка светоотражателями

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В Казани стартовал ежегодный конкурс «Заботливая мама», который проводит Госавтоинспекция города.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чтобы стать участниками состязаний, необходимо креативно украсить одежду ребенка световозвращающими элементами, а после сделать фото и отправить на почту. Фотографии принимаются до 15 декабря по электронной почте propagandaogai@mail.ru.

Победителями конкурса станут мамы, сделавшие самые оригинальные и сложные работы.

«Конкурс проводится с целью пропаганды ношения одежды со световозвращающими элементами. Мероприятие приурочено ко Дню матери, который в этом году отмечался 27 ноября», – уточнили в ГИБДД города.

 

#ГИБДД Казани #световозвращающие элементы
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