В Казани выберут маму, которая искуснее всех украсит одежду ребенка светоотражателями
В Казани стартовал ежегодный конкурс «Заботливая мама», который проводит Госавтоинспекция города.
Чтобы стать участниками состязаний, необходимо креативно украсить одежду ребенка световозвращающими элементами, а после сделать фото и отправить на почту. Фотографии принимаются до 15 декабря по электронной почте propagandaogai@mail.ru.
Победителями конкурса станут мамы, сделавшие самые оригинальные и сложные работы.
«Конкурс проводится с целью пропаганды ношения одежды со световозвращающими элементами. Мероприятие приурочено ко Дню матери, который в этом году отмечался 27 ноября», – уточнили в ГИБДД города.