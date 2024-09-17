В Казани выберут лучших педагогов родных языков из 79 регионов России

Анна Тимофеева

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Казани с 16 по 21 сентября пройдет заключительный этап Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». В этом году в нем принимают участие учителя и воспитатели 79 регионов России. Об этом сообщила заместитель директора Департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Анна Тимофеева на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Представлена практически вся Россия. Конкурс молодой, в этом году он проходит в третий раз. Первый конкурс прошел в Ставропольском крае — одном из самых многонациональный регионов. Начинали с 61 участника, сейчас 79 педагогов. И у нас всегда достаточно много конкурсантов — воспитателей дошкольных организаций, в этом году их 33», — рассказала спикер.

Педагоги представляют 36 языков народов России, как самых больших по численности носителей, так и тех, на которых разговаривают коренные малочисленные народы, отметила Тимофеева.

«Победитель среди воспитателей прошлого года — представитель Татарстана, поэтому в этом году конкурс проходит в республике. Думаю, что здесь он получит новое развитие. По крайне мере, задумки такие есть. Этот конкурс — одна из форм поддержки педагогов родного языка. Понимаем, насколько важна поддержка учителей родного языка, [поэтому] у нас определен призовой фонд. Никто из победителей, призеров и 15 лауреатов без подарков не останется», — подчеркнула она.

Эсет Бокова Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Руководитель Федерального института родных языков народов РФ Эсет Бокова добавила, что педагоги, участвующие в этом конкурсе, — уже победители. «Это люди, которые непосредственно участвуют в формировании будущего нации. И этим велика значимость этого конкурса», — заявила она.

По мнению спикера, для каждого участника конкурс станет прежде всего площадкой для самореализации и обмена опытом.

Ректор Института развития образования РТ Людмила Нугуманова заметила, что в Татарстане учащимся предоставлена возможность обучаться на родном языке. Кроме того, в республике работают воскресные школы.

Людмила Нугуманова Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Тем самым сохраняются традиции и культура наций. Мы рады, что в этом году конкурс проводится в Татарстане, потому что у нас есть хорошая возможность познакомить участников с культурным наследием республики, достопримечательностями», — сказала она.

Всероссийский конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы» учрежден Министерством просвещения РФ в 2022 году. Заключительный этап проходит в три тура — заочный и два очных. В заочном туре участники представляют видеовизитки, в которых рассказывают о себе, своих педагогических достижениях и профессиональных навыках.

В первом очном туре конкурсанты демонстрируют жюри и учительскому сообществу профессиональные компетенции. Затем проводят урок родного языка или литературы для школьников, которые не владеют этим языком. Пятнадцать педагогов, набравших самое большое количество баллов, становятся лауреатами конкурса и проходят во второй тур.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Во втором туре участники проводят внеурочное мероприятие со школьниками. По результатам этого этапа жюри определяет пять финалистов, которые примут участие в заключительном испытании — «Мастер-классе». Здесь необходимо продемонстрировать эффективность педагогической методики в обучении языку и литературе.

Торжественное закрытие профессионального конкурса и награждение победителей состоятся 21 сентября в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма.

Татарстан в этом году представляют учитель родного (татарского) языка и литературы гимназии №19 Казани Лейла Гарифзянова и воспитатель детского сада №346 Казани Эльвира Султанова.