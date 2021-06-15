В Казани выберут 30 лучших стартапов из стран ОИС, которые получат 20 тыс. долларов

Состоялась церемония открытия VII Казанского форума молодых предпринимателей стран ОИС в онлайн-формате, где приняли участие более 100 человек — основателей IT-стартапов из 40 стран. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Вместе с партнерами форума мы создадим лучшие возможности для IT-стартапов в Республике Татарстан, и я уверен, что участникам понравится наша онлайн-образовательная программа, а также наша оффлайн-часть Форума, которая пройдет в июле в Казани в рамках Казанского Саммита», — отметил первый заместитель министра по делам молодежи республики Тимур Сулейманов.

На форуме участники прослушают 20 часов лекций, примут участие в индивидуальных и групповых сессиях с международными наставниками и экспертами (80 часов).

По итогам онлайн акселерационной программы, а также оценки проектов будут отобраны 30 лучших стартапов, которые примут участие в Демо дне 29 июля 2021 года в рамках ХII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021», где смогут побороться за приз размером 20 000$. Также лучшим из стартапов будет предложено стать резидентами ИТ-парка и Сколково с размещением компании в ИТ-парке.