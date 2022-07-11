В Казани ввели в эксплуатацию 62% жилья от годового плана

В первом полугодии 2022 года на территории татарстанской столицы введено в эксплуатацию 62% жилья от годового плана. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления градостроительных разрешений исполкома Казани Марсель Абдулхаков.

Он отметил, что сроки по выдаче разрешений на строительство и ввод объектов недвижимости сократились с 7 до 5 рабочих дней. Также реализована возможность получения профильных услуг в электронном виде: документы можно подать через портал госуслуг РТ либо через МФЦ.

Одной важных задач ведомства является обеспечение ввода в эксплуатацию жилья, подчеркнул спикер.

«В текущем году перед нами стоит задача ввести в эксплуатацию 956 тыс. кв. метров жилья. По итогам 6 месяцев 2022 года введено 594,4 тыс. кв. метров, что составляет 62% от годового плана. Из них 346 тыс. кв. метров – многоквартирные дома, 248 тыс. кв. метров приходится на ИЖС», – сообщил Марсель Абдулхаков.

