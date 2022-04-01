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Общество
1 апреля 2022  08:38

В Казани введен в эксплуатацию проблемный ЖК «Жардин»

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В Казани введен в эксплуатацию проблемный ЖК «Жардин»
фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

В Казани в эксплуатацию введен проблемный жилой комплекс «Жардин», в результате 30 его дольщиков были восстановлены в правах. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Фонд поддержки дольщиков РТ.

Экс-долгострой расположен по улице Аэропортовская, его общая площадь составляет 3,9 тыс. кв. метров, а жилая — 1,8 тыс. кв. метров. В доме находятся 30 квартир, здание оборудовано подземной парковкой на 28 машино-мест. В ЖК также меется детская площадка, зоны отдыха, проведено благоустройство придомовой территории.

«Строительство дома было начато в 2019 году. В 2021-м в связи с нарушением сроков сдачи дом был включен в Единый реестр проблемных объектов. Против застройщика дома ООО „Мегаполис“ была инициирована процедура банкротства. Для завершения строительства дома в конце 2021 года застройщиком был привлечён новый подрядчик и дом удалось достроить», — объяснили в Фонде поддержки дольщиков РТ.

#проблемные дома #ввод в эксплуатацию
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