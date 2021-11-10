В Казани введен в эксплуатацию последний долгострой фирмы «Свей»

Фото: пресс-служба Фонда поддержки дольщиков РТ

В Казани сегодня получил разрешение на ввод в эксплуатацию последний долгострой фирмы «Свей». Достроен жилой дом по улице Заслонова, сообщает пресс-служба Фонда поддержки дольщиков РТ в Telegram-канале организации.

«Долгожданное событие для 61 обманутого дольщика дома. В ближайшее время начнется процедура выдачи ключей», — прокомментировал это событие исполнительный директор татарстанского Фонда поддержки дольщиков Иван Новиков.

Фото: © пресс-служба Фонда поддержки дольщиков РТ

Строительство здания удалось завершить благодаря республиканской программе поддержки дольщиков. В качестве нового застройщика с 2020 года выступала строительная компания «Бриз».

Дом №40 по улице Заслонова должен был быть сдан еще в 2015 году, но его возведение было приостановлено из-за банкротства ООО «Фирма „Свей“».

Фото: © пресс-служба Фонда поддержки дольщиков РТ

В 18-этажном доме насчитывается 144 квартиры, их общая площадь составляет 10 274,6 кв. метра. Заключение о соответствии проектной документации было выдано еще в конце сентября, о чем тогда информировала Инспекция госстройнадзора РТ.

Это уже восьмой проблемный дом Казани, введенный в эксплуатацию в 2021 году. Всего с начала года были восстановлены в правах 2332 участника долевого строительства, отметили в фонде.