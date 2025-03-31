В Казани вторые сутки ищут пропавшего 14-летнего подростка

В Казани ищут 14-летнего Михаила Нуриева, который пропал 29 марта. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

В минувшую субботу в 19.10 мальчик самовольно покинул территорию школы-интерната по улице Халезова, 24. О местонахождении школьника ничего не известно уже вторые сутки.

Приметы пропавшего: рост — 167 сантиметров, телосложение нормальное, черные волосы и карие глаза.

В день исчезновения был одет в черную куртку, черные джинсы и кроссовки, а также серую шапку.

Всех, кто видел мальчика, просят позвонить на бесплатную горячую линию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.