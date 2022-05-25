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Ру Тат
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Происшествия
25 мая 2022  18:57
Полина Шевчук

В Казани второй за день байкер пострадал в ДТП

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ДТП произошло сегодня днем на пересечении улиц Бакалейная и Восстания, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции. Здесь не разъехались Daewoo и мотоцикл. 

На видео с места аварии видно, что байкер получил травмы – несмотря на шлем, у мужчины разбита голова, вокруг много крови. Свидетели ДТП до прибытия скорой оказывали помощь пострадавшему.

 

Фото:  очевидцы

«Пострадавшего водителя мотоцикла забрали в больницу. В момент госпитализации был в сознании. Обстоятельства происшествия и степень вины каждого участника ДТП устанавливаются», – уточнили в ГИБДД Казани.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня днем на улице Декабристов произошло еще одно ДТП с мотоциклистом. Байкера с травмами доставили в 7-ю горбольницу.


 

 

#дтп с байкером #авария с мотоциклом #ГИБДД Казани
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