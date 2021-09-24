В Казани ВТБ выставил на торги отель рядом с Кремлем за 762 млн рублей

Входящее в группу ВТБ АО «Гостиничная компания» объявило аукцион по продаже гостиницы Courtyard Kazan Kremlin в историческом центре Казани. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные анализа закупок «Интерфакс-Маркер» (ранее — «СПАРК-Маркетинг»).

Стартовая цена аукциона составляет 762 млн рублей. Заявки от участников будут приниматься до 24 декабря, а итоги торгов предполагается подвести 27 декабря.

Четырехзвездочная гостиница Courtyard by Mariott Kazan Kremlin находится в 100 метрах от Казанского Кремля. Лот включает шестиэтажное (с учетом подземного этажа) здание гостиницы площадью 7 тыс. кв. метров, ее движимое имущество и земельный участок площадью 1,8 тыс. кв. метров.

Отель Marriott на 150 мест открылся около Казанского Кремля в 2011 году. Он временно прекратил деятельность в конце 2016 года из-за банкротства ООО «Динамикс Групп».

Вскоре гостиница перешла под управление «Гостиничной компании», которая вновь открыла ее зимой 2017 года. Осенью 2018-го «Гостиничная компания» приобрела отель на банкротных торгах за 650 млн рублей.