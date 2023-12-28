В Казани встретить Новый год можно будет у Чаши и на катке Черного озера

Жители и гости столицы Татарстана смогут встретить Новый год на двух открытых площадках города – у Центра семьи «Казан» (Чаши) и на катке Черного озера. Об этом на тематической пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель начальника Управления культуры Казани Эмиль Мустафин.

«Я предлагаю встретить наступающий 2024 год всем вместе на многочисленных мероприятиях, на многочисленных площадках города Казани, которые уже во всю работают. На территории Казани сейчас порядка 115 елочных городков – в парках, в скверах, в жилых массивах, во дворах города», – сказал Мустафин.

Он сообщил, что новогодняя программа уличных мероприятий в этом году разнообразная, разноплановая и разножанровая – «на любой вкус и цвет».

«На Черном озере можно будет покататься на коньках, потанцевать под замечательную концертную программу. У Центра семьи “Казан” тоже подготовлена обширная программа с кавер-группами, диджей-сетом. Программа будет проходить в формате новогоднего караоке, где каждый житель, каждый гость сможет с артистами спеть любимые новогодние песни, песни из советских кинофильмов», – анонсировал Эмиль Мустафин.

На обеих площадках, отметил он, будут транслироваться новогодние обращения Президента России Владимира Путина и Раиса Татарстана Рустама Минниханова. И у Чаши, на Черном озере празднование Нового года будет длиться до 3 часов ночи.