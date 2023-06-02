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В Казани встретились профсоюзные лидеры Приволжского и Центрального округов
В Казани состоялось совместное заседание советов ассоциаций территориальных объединений организаций профсоюзов Приволжского и Центрального федеральных округов с участием председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова.
Главной темой заседания стала практика и совершенствование работы членских организаций ФНПР, входящих в Приволжский и Центральный федеральные округа, по реализации мероприятий Года укрепления и развития социального партнерства. В рамках обсуждения состоялся обмен опытом работы территориальных профобъединений по взаимодействию с социальными партнерами в рамках региональных трехсторонних соглашений.
Михаил Шмаков высоко оценил авторитет Федерации профсоюзов Республики Татарстан и уровень развития социального партнерства в республике.
«Во всех ли регионах есть подобное? — задал он вопрос аудитории. — Сегодня и раньше неоднократно я встречался с руководителем республики Рустамом Нургалиевичем Миннихановым и всякий раз убеждался, что он всегда в курсе вопросов нашей профсоюзной работы и по-настоящему ценит партнерство с профсоюзами».
Михаил Шмаков отметил значимость событий, происходящих сегодня на мировой арене, и заявил о всемерной поддержке профсоюзами специальной военной операции. «Главный лозунг профсоюзов сегодня — всё для фронта, всё для победы!» — подчеркнул он.
Спикер затронул вопросы укрупнения и объединения профсоюзов, дальнейшего развития трехстороннего сотрудничества и профсоюзной идеологии.
«Наша профсоюзная идеология — это идеология достойного труда, — сказал Михаил Шмаков. — Она основывается на трех столпах: достойной заработной плате, охране труда и правовой защите трудящихся. Нас 20 млн — членов профсоюзов. Вместе с членами семей — 60 млн. А всего работающих в России — 78 млн. Мы и есть то самое „глубинное государство“, о котором часто говорят социологи, и мы сильны своими принципами — единством, солидарностью и справедливостью».
В завершение встречи Михаил Шмаков ответил на вопросы аудитории, а также вместе с председателем Федерации профсоюзов РТ Еленой Кузьмичевой вручил профсоюзные награды татарстанским профактивистам.
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