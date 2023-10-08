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Новости Татарстана и Казани
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В Казани встретили ЮИДовцев, занявших третье место в конкурсе «Безопасное колесо»
Накануне в аэропорту «Казань» торжественно встретили команду юных инспекторов движения, представлявшую Татарстан на Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо».
Стоит отметить, что по итогам конкурса первое место завоевала команда ЮИД Пензенской области, второе место покорилось юным инспекторам из Ямало-Ненецкого автономного округа. Команда ЮИД Татарстана заняла третье место.
В торжественной обстановке родные, близкие и друзья, а также главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по РТ Рустем Гарипов, ректор Казанского государственного института культуры, директор научного центра безопасности жизнедеятельности Роза Ахмадиева, а также ведущий советник Министерства образования и науки Республики Семен Федоров поздравили ребят и вручили им подарки.
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