В Казани встретили росгвардейцев, вернувшихся из зоны СВО

В Казани торжественно встретили сводный отряд Росгвардии, вернувшийся из служебной командировки из зоны СВО.

«От имени Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова и Правительства республики приветствую вас на родной земле. Рад, что вы благополучно вернулись из зоны специальной военной операции, профессионально и с достоинством выполнив свой служебный долг. В очередной раз вы доказали свой высокопрофессиональный уровень, преданность нашей стране и республике», – подчеркнул секретарь Совета Безопасности Республики Татарстан Рафаиль Гильманов.

Следом слово взял заместитель начальника территориального Управления Росгвардии полковник полиции Евгений Руденко. Он поприветствовал коллег, поблагодарил их за отличную службу и особенно отметил, что отряд вернулся домой полным составом!

Отличившимся росгвардейцам во время мероприятия вручили государственные и ведомственные награды, а также ценные призы.

Но больше всего бойцы были рады встрече с родными, которых они не видели несколько месяцев.