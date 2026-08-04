В Казани встретили православный автопробег предпринимателей

Сегодня в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери состоялся молебен в рамках Всероссийского православного автомобильного крестного хода «Россия под Покровом». Это вторая остановка автопробега: начали участники в Москве, оттуда они поехали в Нижний Новгород и уже после него прибыли в Казань. Впереди у автопробега еще семь остановок, конечная точка – Сахалин.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Мы везем две иконы: "Троеручицу", и вторая икона – "Святые покровители предпринимателей" – это проект, которым занимается музей предпринимателей и меценатов. Мы исследуем жизнь святых, которые до того, как стать святыми, занимались предпринимательской деятельностью. Это важно с точки зрения формирования образа для современного предпринимателя. Тяжело совместить слова "святой" и "предприниматель" в одной фразе. Кажется, будто это разные понятия. Но на самом деле выясняется, что были такие люди, которые могли вести бизнес честно, по совести», – рассказала директор музея предпринимателей, меценатов и благотворителей, директор фонда «Дело во имя Веры» Надежда Смирнова.

Протяженность всего маршрута – 11 тыс. километров. Всего по дороге из Москвы в Сахалин планируется девять остановок: Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Чита, Биробиджан, Хабаровск, Владивосток. Преодоление такого маршрута займет целый месяц. Участники пробега прибудут во Владивосток как раз к Восточному экономическому форуму.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Идея крестного хода родилась после того, как один из его действующих участников увидел, в каком плачевном состоянии находится Покровский монастырь города Корсакова на Сахалине. Своим крестных ходом они планируют в том числе привлечь внимание к этой проблеме.

«Это поможет привлечь предпринимателей в храмы, помочь возрасти им духовно и объединить для благих дел. В Москве уже образуются предпринимательские сообщества православных бизнесменов, которые под духовным руководством настоятелей совместно занимаются благотварительностью. Мы считаем, что у предпринимателей очень большая энергия, большое количество талантов, и если эти люди будут вкладываться в развитие нашей страны на основе таких ценностей, как православие, то мы получим очень большой эффект», – рассказала Надежда Смирнова.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Примером такого положительного вклада стало сегодняшнее событие. Один из казанских предпринимателей, Евгений Баландин, сегодня пожертвовал икону в казанскую епархию. Он же принял участие в создании переданной иконы. После передачи иконы состоялся молебен. А уже позже участников автопробега благословил епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий.