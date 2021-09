В Казани встретили победителей EuroSkills – татарстанцы привезли 14 медалей и 2 медальона

Встречающие приветствовали делегацию победителей транспарантами и флагами

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«По всем компетенциям, где наши ребята принимали участие, они завоевали медали или медальоны»

Состязания чемпионата Европы по профмастерству EuroSkills Graz 2021 прошли в австрийском городе Грац с 22 по 26 сентября. Помимо родственников и друзей победителей из Татарстана сегодня встретили руководители образовательных организаций, студенты колледжей и вузов. Они приветствовали делегацию транспарантами и флагами. Поздравить конкурсантов приехал также министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Глава Минобрнауки рассказал, что республику в составе национальной сборной представили 17 участников, которые соревновались по 16 компетенциям.

«Это были серьезные соревнования. В них участвовали 400 человек из 31 страны в 48 компетенциях. Победу России на этом чемпионате в том числе принесли и татарстанцы в составе сборной. По всем компетенциям, где наши ребята принимали участие, они завоевали медали или медальоны. Со стороны республики обязательно будет поддержка, мы гордимся нашими победителями», – отметил Хадиуллин.

Министр подчеркнул, что в Татарстане для подготовки специалистов рабочих профессий созданы 43 ресурсных центра, оснащенные современным оборудованием. «Мы получаем грантовую федеральную поддержку и создаем мастерские, где проходит обучение по различным компетенциям. Наши участники, достигнув высоких результатов на чемпионате, еще раз доказали, что такие компетенции необходимы», – поделился мнением он.

Поздравить конкурсантов приехал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В частности, татарстанцы завоевали семь золотых медалей по компетенциям «Электроника», «Мобильная робототехника», «Ресторанный сервис», «Медицинский и социальный уход», «Визуальный мерчендайзинг», «Администрирование отеля», «Предпринимательство».

Четыре серебряные медали они получили в компетенциях «Инженерный дизайн CAD», «Облицовка плиткой», «Кирпичная кладка», «Флористика», три бронзовые – в компетенциях «Сантехника и отопление», «Эстетическая косметология», «Сетевое и системное администрирование».

Кроме того, два медальона за профессионализм представители Татарстана заслужили в компетенциях «Веб-технологии» и «Обслуживание тяжелой техники».

Татарстанцы завоевали семь золотых медалей, четыре серебряных, три бронзовые и два медальона за профессионализм Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«За один день собрали робота, а потом нам давали задания, и робот их выполнял»

Участники национальной сборной по компетенции «Мобильная робототехника» из Татарстана Эльдар Сейдаметов и Владислав Дюбанов получили награду Best of nation и высшую награду европейского первенства – Mr Jos De Goey Best in Europe Awards, набрав максимальное количество баллов среди всех участников чемпионата – 1401.

По словам Эльдара Сейдаметова, подготовка к соревнованиям растянулась почти на два года, поскольку в прошлом году европейский чемпионат, который проводится каждые два года, был перенесен из-за эпидемиологической обстановки в мире.

«Я собираю роботов. На чемпионате по робототехнике состязались четыре команды – Россия, Люксембург, Австрия и Франция. Сложности были связаны с изменением конкурсного задания. Когда мы приезжаем на чемпионат, в конкурсное задание вносят 30% изменений. И мы должны под них подстроиться и максимально хорошо выполнить работу», – сообщил он.

Владислав Дюбанов и Эльдар Сейдаметов получили награду Best of nation и высшую награду европейского первенства – Mr Jos De Goey Best in Europe Awards Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Владислав Дюбанов добавил, что во время состязаний занимался программированием робота. По конкурсному заданию необходимо было создать робота, который будет очищать город от мусора.

«Соревнование длилось четыре дня. За один день собрали робота, а потом нам давали задания, и робот их выполнял», – сказал он.

Студентка третьего курса Казанского медицинского колледжа Екатерина Садыкова завоевала золотую медаль в компетенции «Медицинский и социальный уход». Она призналась, что готовиться к чемпионату ей было достаточно тяжело, но на самом первенстве она легко справилась с заданиями.

«Я поняла, что те трудности, через которые я прошла, были не зря. В целом я люблю дело, которым занимаюсь, поэтому даже трудности, которые возникали, мне доставляли радость, – поделилась девушка. – Основными соперниками на чемпионате стали участники из ОАЭ, Таиланда и Венгрии».

Екатерина Садыкова завоевала золотую медаль в компетенции «Медицинский и социальный уход» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Чемпионат EuroSkills – крупнейшие международные соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей в возрасте до 25 лет. Они проводятся каждые два года в одной из 31 страны – участницы WorldSkills Europe.

В состав национальной сборной в этом году вошли 57 молодых профессионалов из разных регионов России, которые состязались по всем 48 компетенциям. Впервые на этом чемпионате российская команда завоевала медали по компетенциям «Ландшафтный дизайн», «Малярные и декоративные работы», «Медицинский и социальный уход» и «Мехатроника».

На предыдущем чемпионате EuroSkills в Венгрии в 2018 году Россия тоже заняла первое место. Тогда российские конкурсанты взяли девять золотых, восемь серебряных и две бронзовые медали, а также 10 медальонов за профессионализм.