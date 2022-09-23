В Казани встретили медицинских работников, вернувшихся с Донбасса

В Татарстан вернулись 25 медицинских работников, которые помогали бойцам, сражающимся в зоне специальной военной операции, и мирным жителям Луганской народной республики.

Это врачи, хирурги, медбратья, фельдшеры, водители из Республиканской клинической больницы и городской больницы №7 Казани.

Министр здравоохранения РТ Марат Садыков поприветствовал медработников, которые спасали жизни бойцов и помогали мирным жителям Донбасса.

«Хочу вас поблагодарить за выполненную задачу и за исполнение профессионального долга», – отметил министр.

Марат Садыков заявил, что все медики будут награждены.