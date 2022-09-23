news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
23 сентября 2022  14:13
Эвелина Киселёва

В Казани встретили медицинских работников, вернувшихся с Донбасса

news_top_970_100

В Татарстан вернулись 25 медицинских работников, которые помогали бойцам, сражающимся в зоне специальной военной операции, и мирным жителям Луганской народной республики. 

Это врачи, хирурги, медбратья, фельдшеры, водители из Республиканской клинической больницы и городской больницы №7 Казани.

Министр здравоохранения РТ Марат Садыков поприветствовал медработников, которые спасали жизни бойцов и помогали мирным жителям Донбасса. 

«Хочу вас поблагодарить за выполненную задачу и за исполнение профессионального долга», – отметил министр. 

Марат Садыков заявил, что все медики будут награждены.

 

#спецоперация #минздав рт #ркб #больница 7 казани
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100