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Происшествия 22 февраля 2024 16:05

В Казани встали троллейбусы нескольких маршрутов

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В Казани встали несколько маршрутов троллейбусов.

Рядом со зданием «Татмедиа» на Декабристов вдоль дороги стоят несколько троллейбусов. Согласно сервису «Яндекс.Карты», подобная ситуация наблюдается по всему городу.

Фото: © Алексей Новиков / «Татар-информ»

#Троллейбусы
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