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Происшествия 21 января 2025 20:05

В Казани встали трамваи из-за столкновения двух легковушек

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Около торгового комплекса «Park House» столкнулись автомобили Honda и Toyota.

В результате столкновения одна из легковушек влетела в забор около трамвайных путей.

Из-за ДТП приостановилось движение трамваев.

Обстоятельства по пострадавшим уточняются.

#ДТП
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