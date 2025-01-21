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В Казани встали трамваи из-за столкновения двух легковушек
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Около торгового комплекса «Park House» столкнулись автомобили Honda и Toyota.
В результате столкновения одна из легковушек влетела в забор около трамвайных путей.
Из-за ДТП приостановилось движение трамваев.
Обстоятельства по пострадавшим уточняются.
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