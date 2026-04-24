В Казани вскрыли схему с оформлением участка земли на умершего пенсионера

В Казани была вскрыта схема с оформлением участка на уже умершего мужчину.

Как сообщает прокуратура РТ, 39-летняя женщина-юрист получила от 71-летнего мужчины доверенность и в 2024 году обратилась в Росреестр с заявлением об учете участка пенсионера. Затем, уже в мае 2025, обратилась в Комитет земельных и имущественных отношений Казани с просьбой о предоставлении этого участка в собственность доверителю.

Заявление удовлетворили, однако в дальнейшем прокуратура выявила, что согласование владения участком происходило, когда пенсионер был уже мертв, и обратилась в суд.

Суд постановил признать решение Комитета незаконным и аннулировать право собственности на участок.