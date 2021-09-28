В Казани все информационные маршрутные указатели обновят до середины октября

До середины октября информационные маршрутные указатели на 128 остановках трамваев и троллейбусов в столице Татарстана будут заменены на новые, сообщает казанский «Метроэлектротранс».

Кроме того, по просьбам пассажиров указатели появятся на остановках «Улица Химическая» и «Конно-спортивный комплекс».

Помимо этого, на всех остановках трамваев по маршруту №5 и №5а будут размещены новые электронные табло, которые будут показывать точное время прибытия трамвая на остановку и время отставания в случае его задержки.

