В Казани вручили стипендии Президента и Правительства России

Стипендии Президента России и Правительства РФ вручили сегодня студентам и аспирантам, обучающимся по программам высшего образования. Торжественное мероприятие прошло в стенах Казанского федерального университета.

«Хотел бы поздравить студентов с таким замечательным событием. Это большой жизненный успех, большое достижение и честь – получить именные государственные стипендии. Без качественного образования не может быть эффективного развития нашего государства», – заявил главный федеральный инспектор по Татарстану Виктор Демидов, приветствуя собравшихся.

В свою очередь заместитель руководителя направления стипендиального обеспечения Министерства науки и высшего образования РФ Антон Ханджян отметил, что именные стипендии были увеличены и «логичным шагом стало и повышение общего престижа главной российской стипендии».

«ПФО вышел на второе место в России по количеству стипендиатов. Их около 900 человек», – добавил Ханджян.

Он подчеркнул, что после повышения стипендия Президента России составляет 30 тыс. рублей, а правительственная – 20 тыс. рублей, что позволяет студентам не заботиться о финансовой составляющей и больше времени уделять учебе.