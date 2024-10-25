В Казани вручили сертификаты медикам из других регионов за работу в дни саммита БРИКС

В Казани медикам из других регионов вручили памятные сертификаты за помощь в организации медицинского обеспечения на саммите БРИКС. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Торжественное мероприятие прошло в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма. Поблагодарил медиков министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

«Памятные сертификаты за помощь в медицинском обеспечении крупнейшего международного события в столице Татарстана вручили медицинским работникам Федерального центра медицины катастроф, Станции скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода, Нижегородского территориального центра медицины катастроф, командам медработников из Республик Башкортостан, Мордовии, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, а также городов Киров, Оренбург, Екатеринбург, Самара, Тула, Пермь, Тюмень», – отметили в пресс-службе министерства.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками Минздрава РФ Инна Куликова подчеркнула, что собравшиеся в зале университета приняли участие в историческом событии.

«Я благодарю Правительство и Министерство здравоохранения Республики Татарстан – коллеги вложили душу в это мероприятие. Все было хорошо организовано, слаженно. Благодарю все регионы, которые оперативно отреагировали на призыв помочь. Важно было, чтобы и населению Татарстана медицинская помощь оказывалась своевременно, и мероприятие обеспечить. Если нужно, мы все вместе встаем плечом к плечу и делаем свое дело – именно это характеризует нашу систему здравоохранения», – отметила она.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин в свою очередь напомнил, что этот год для Татарстана стал особенным, ведь здесь провели много знаковых международных мероприятий – Игры будущего, Игры БРИКС, Исламский форум, при этом все готовились к саммиту БРИКС.

«Мы с вами проделали огромную работу. Все прошло гладко, и это вселяет уверенность, что неразрешимых задач для нашей страны и, в частности, для нашей отрасли здравоохранения нет. Спасибо всем вам и вашим руководителям за такую поддержку. Вместе мы сделали то, о чем будут говорить долгие годы», – отметил глава ведомства.