В Казани вручили премии имени Габриэля Шершеневича и «Юрист года 2023»

В Казанском федеральном университете сегодня вручили Всероссийскую юридическую премию имени Г. Ф. Шершеневича и юридическую премию Татарстана «Юрист года 2023». Участие в торжественном мероприятии принял Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Глава Правительства Татарстана поздравил представителей юридического сообщества с наступающим профессиональным праздником. «На вас лежит большая ответственность — от вашей своевременной и квалифицированной помощи часто зависят судьбы людей. Выражаю признательность за ваш благородный труд, высокую компетентность и преданность делу во имя торжества закона и справедливости», — сказал он.

По мнению Песошина, роль Ассоциации юристов России и ее региональных отделений «в жизни общества невозможно переоценить». Он отметил, что организация вносит большой вклад в оказание юридической помощи и развитие правового просвещения, повышение престижа юридической профессии, совершенствование правовой культуры и формирование активной гражданской позиции.

«Немаловажно, что ассоциация смогла заинтересовать и вовлечь в свою деятельность молодежь», — подчеркнул Премьер-министр. Поприветствовав собравшихся, он вручил государственные награды Татарстана.

Всероссийская премия имени Габриэля Шершеневича была учреждена в память об этом юристе, профессоре Казанского и Московского университетов, депутате I Государственной Думы. Этой награды за особые заслуги в развитии юриспруденции удостоились заведующий кафедрой теории и истории частного права Исследовательского центра частного права имени С. С. Алексеева при Президенте РФ Дмитрий Дождев и заместитель декана юридического факультета КФУ Дамир Валеев.

Вручил премию ответственный секретарь президиума Ассоциации юристов России, начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов. «Приятно, что сегодня я имею честь участвовать во вручении этой премии. Габриэль Шершеневич — это знаменитый и незаслуженно забытый в определенное время человек, который имеет отношение именно к той отрасли права, которая так важная была в советский период. На самом деле коммерческое, гражданское право важны и сегодня для экономики», — заявил он.

Манылов поблагодарил руководство Татарстана, которое «своей работой доказывает, что юристы — это такая же социально значимая профессия, как врачи и учителя». «Юристы, действительно, делают полезные и добрые дела, на них рассчитывают люди», — убежден он.

Председатель Татарстанского отделения Ассоциации юристов России Ильдар Халиков добавил, что Габриэль Шершеневич — «один из важнейших представителей юридической мысли, чьи работы и сегодня имеют большое значение для развития юриспруденции».

«Продолжая лучшие традиции выдающегося ученого и юриста, благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова идет комплексное развитие и совершенствование эффективной системы государственной и негосударственной юридической помощи, правовое просвещение населения, проведение общественно значимых международных мероприятий», — заметил он.

Халиков поблагодарил юристов за проводимую работу, за тот вклад, который они вносят, решая насущные проблемы и вопросы татарстанцев.

Премия «Юрист года» была учреждена в 2014 году, она направлена на признание заслуг выдающихся юристов республики. Награды были вручены по нескольким номинациям: «Правовое просвещение», «Правосудие», «Преданность юридической профессии», «Оказание бесплатной юридической помощи», «Защита прав и свобод человека и гражданина», «Обеспечение законности и правопорядка».

Юридическое сообщество России ежегодно отмечает свой профессиональный праздник 3 декабря. Он учрежден указом Президента РФ от 4 февраля 2008 года «Об установлении Дня юриста».