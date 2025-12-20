news_header_top
Культура 20 декабря 2025 16:47

В Казани вручили первые премии «Алтын барс» фестиваля «Татар жыры 2026»

На открытии гала-концерта фестиваля татарской песни «Татар җыры» вручили первых «Золотых барсов». В числе лауреатов этого года – заслуженный артист Татарстан Ильнат Фархуллин, рэпер Нурминский и Шарапжан (Рамиль Шарапов).

Первые статуэтки вручил народный артист Татарстана и Башкортостана Айдар Галимов.

Фестиваль «Татар җыры» завершится большим гала-концертом в зале Ильгама Шакирова в международном выставочном центре «Казан Экспо».

#татар жыры
