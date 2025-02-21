В Казани вручили первую республиканскую премию «Отцовское признание»

Первую республиканскую премию «Отцовское признание» вручили сегодня семи лауреатам в казанской гимназии №107. Награждение прошло накануне 23 февраля, в Год Защитника Отечества.

«В преддверии Дня защитника Отечества мы решили наградить тех, кто стоит стеной, помогает нам по направлениям образования, науки, культуры. Это люди, которые несут традиционные семейные ценности в массы», – сообщил председатель всероссийского регионального отделения «Союза отцов» в Татарстане Адель Загретдинов.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Республиканская премия «Отцовское признание» – инициатива региональной общественной организации «Союз отцов». Она проводится для признания заслуг тех, кто своим примером, творчеством и общественной деятельностью вдохновляет, укрепляет семейные узы и сохраняет духовно-нравственные ценности страны.

«Сегодня мы вручаем премию отцам, которые проявили себя в творчестве, литературе, искусстве. Проявили себя именно с точки зрения отцовского отношения и отцовской ответственности. Сегодняшняя премия – о семье и о том, что дети должны гордиться своими отцами. Семейные традиции должны передаваться от родителей детям. А наши исконные традиции – это любовь, добро, вера, надежда», – рассказала депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова в беседе с журналистами.

На конкурс поступило более сотни заявок со всего Татарстана. В состав жюри вошли около 300 человек – представители разных сфер: образования, культуры, спорта, общественной деятельности и масмедиа. В результате были выбраны семь победителей.

«Патриотизм сегодня – главное качество, которое должно согревать и направлять нас в Год защитника Отечества. А сегодняшняя премия – это про ответственность отцов за своих детей и за судьбу страны», – заявила Ларионова, обращаясь к собравшимся людям в зале.

Победителем в номинации «Литературное наследие» стал разработчик одной из компаний, преподаватель Института информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ, любящий муж и заботливый отец двух детей, волонтер культуры и экологии Алмаз Мустакимов.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Обладателем премии в номинации «Музыка и танцы» стал композитор, звукорежиссер, автор и исполнитель многих песен, основатель школы диджеев в Иннополисе Вадим Зудин.

Премию в номинации «Художественное творчество» получили Тауфик Тухватуллин. Он более 20 лет занимается изготовлением художественных витражей и мозаики, участвовал в оформлении Храма всех религий и множества казанских мечетей.

Победителем в номинации «Современный подход» стал актер театра и кино, теле- и радиоведущий, организатор мероприятий Тимур Мухаметшин.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

В номинации «Научные труды и исследования в области культуры» награду получил директор централизованной клубной системы «Айшинская» Зеленодольского района, художник, дизайнер, педагог Максим Кулишов.

В номинации «Кино и театр» премия досталась директору Нижнекамского государственного татарского драматического театра им. Миннуллина, режиссеру, народному артисту и заслуженному деятелю искусств Республики Татарстан, лауреату республиканской премии им. Салимжанова Рустяму Галиеву.

Победителем в номинации «Отец-защитник» стал участник специальной военной операции, награжденный медалью Суворова, капитан запаса Владимир Бастраков.

В торжественной обстановке мужчинам вручили дипломы и благодарственные письма.