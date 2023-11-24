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В Казани вручат Национальную премию РТ в области боевых искусств
В Казани станут известны обладатели VI Национальной премии Республики Татарстан в области боевых искусств «Алтын Билбау — Золотой Пояс».
Торжественная церемония вручения пройдет 26 ноября в Концертном зале Казанского Государственного Института культуры.
Премия вручается в номинациях: «Лучший спортсмен и лучшая спортсменка года», «Лучший тренер года», «Лучший руководитель года», «Лучший промоутер года» и «Верность традиции».
«Выдающиеся мастера боевых искусств выступят на вручении высшей награды Республики Татарстан в области боевых искусств в столице Татарстана. По традиции эту церемонию называют Премией Оскар в боевых искусствах. Мероприятие проходит с участием лучших представителей спортивных федераций, развивающих боевые искусства в Татарстане и России, известных артистов и почётных гостей. Зрелищные показательные выступления различных стилей и школ единоборств, концертная шоу-программа чередуются с вручением статуэток из драгоценных металлов, дипломов, почётных знаков и денежных премий», — рассказал журналисту «Татар – информа» руководитель Исполкома Российского союза боевых искусств по РТ, заслуженный тренер РТ Александр Даренков.
Награда учреждена и признана высшей профессиональным сообществом единоборцев — Филиалом Российского Союза боевых искусств по Республике, государственным органом — Министерством спорта Республики Татарстан и общественностью — Союзом общественных деятелей Республики Татарстан.
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