В Казани вручат Международную премию в области боевых искусств Fighting People Awards

Фото: Филиала Российского Союза боевых искусств по РТ

В концертном зале Казанского государственного института культуры пройдет церемония вручения Международной премии в области боевых искусств Fighting People Awards («Награждение сражающихся людей»).

«На церемонии будут вручены премии и церемониальные награды за достижения в области боевых искусств за прошедший спортивный год. На сцену пригласят лучших единоборцев не только из Республики Татарстан, но и из других регионов России, а также зарубежных стран. Официальным послом церемонии станет чемпион мира по кикбоксингу по версии WAKO PRO Мохаммад Реза Назари из Ирана. В программе мероприятия будут показательные выступления единоборцев, а также творческие номера артистов эстрады», — отметил в разговоре с журналистом «Татар-информа» руководитель исполкома Российского союза боевых искусств по РТ, член жюри Международной премии Fighting People Awards Александр Даренков.

В качестве почетных гостей на мероприятие приглашены выдающийся спортсмен и актер, многократный чемпион мира и Европы по ушу Джамал Аджигирей, первый заместитель начальника учреждения «Академия национальной безопасности» Анна Рахманова, президент Филиала РСБИ по Республике Татарстан Фархат Хуснутдинов.

Организаторами Международной церемонии выступили Академия боевых искусств России, дирекция Fighting People Awards, филиал Российского Союза боевых искусств по РТ, а также Союз общественных деятелей Республики Татарстан и Министерство спорта РТ.

Церемония награждения пройдет 4 июня 2023 года в 13.00.