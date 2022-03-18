В Казани временно закроется проезд по транспортному кольцу у Горьковского шоссе

С 8 часов вечера в Казани временно закроется проезд по транспортному кольцу при движении со стороны Горьковского шоссе в сторону улицы Восстания.

«Фактически перекрытие еще не произвели. Причиной стала необходимость перенастройки светофоров в соответствии с новой схемой движения. Ограничение будет произведено с сегодняшнего дня, ориентировочное время — 20.00», — сказано в телеграм-канале мэрии столицы РТ.

Отмечается, что ограничительный режим продлится до 1 июня следующего года. На данном участке будут выносить инженерные сети из зоны реконструкции Горьковского шоссе.

Водителей просят планировать маршрут заранее. В пресс-службе отметили, что предупреждающие знаки уже установлены на въезде с улицы Восстания и со стороны Горьковского шоссе.