В Казани временно сокращен маршрут трамваев №5 и №5а

В Казани временно сокращен маршрут следования трамваев №5 и №5а из-за провала около трамвайных путей на улице Тукая. Об этом пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» сообщает в официальном Telegram-канале.

По информации предприятия, провал произошел неподалеку от дома №97 по улице Тукая. Изначально был сокращен маршрут только трамвая №5, но затем аналогичное решение было принято и относительно трамвая №5а.

«<…> 5 и 5а трамваи будут следовать по маршруту ул. Саид-Галеева — ул. Глазунова. Из движения исключается участок в центре Казани», — отмечают в МУП «Метроэлектротранс».

Предполагается, что движение удастся восстановить к утру 18 ноября.