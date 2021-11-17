news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
17 ноября 2021  20:50

В Казани временно сокращен маршрут трамваев №5 и №5а

news_top_970_100

В Казани временно сокращен маршрут следования трамваев №5 и №5а из-за провала около трамвайных путей на улице Тукая. Об этом пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» сообщает в официальном Telegram-канале.

По информации предприятия, провал произошел неподалеку от дома №97 по улице Тукая. Изначально был сокращен маршрут только трамвая №5, но затем аналогичное решение было принято и относительно трамвая №5а.

«<…> 5 и 5а трамваи будут следовать по маршруту ул. Саид-Галеева — ул. Глазунова. Из движения исключается участок в центре Казани», — отмечают в МУП «Метроэлектротранс».

Предполагается, что движение удастся восстановить к утру 18 ноября.

#трамвай #МУП Метроэлектротранс
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное