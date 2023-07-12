В Казани временно приостановят движение трех трамвайных маршрутов

Фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

В столице Татарстана сегодня вечером временно приостановят движение трамваев по маршрутам №1, 6 и 8. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Трамвайные вагоны не будут ходить по этим маршрутам с 20.30 сегодняшнего дня до 5.00 завтрашнего. Причиной этого станут работы по замене остродефектных рельс.

«Приносим извинения за временные неудобства и просим заранее планировать свой маршрут», — добавили в «Метроэлектротрансе».