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В Казани временно приостановят движение трех трамвайных маршрутов
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Фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»
В столице Татарстана сегодня вечером временно приостановят движение трамваев по маршрутам №1, 6 и 8. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
Трамвайные вагоны не будут ходить по этим маршрутам с 20.30 сегодняшнего дня до 5.00 завтрашнего. Причиной этого станут работы по замене остродефектных рельс.
«Приносим извинения за временные неудобства и просим заранее планировать свой маршрут», — добавили в «Метроэлектротрансе».
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