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В Казани временно приостановили движение троллейбусов №1
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В Казани временно остановили движение троллейбусов маршрута №1.
Как сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс», причина остановки движения – повреждение контактной сети по адресу ул. Адоратского, дом №1а.
Отмечается, что на месте уже работают аварийные службы предприятия.
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