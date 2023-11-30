news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 30 ноября 2023 10:43

В Казани временно приостановили движение троллейбусов №1

Скопировать ссылку

В Казани временно остановили движение троллейбусов маршрута №1.

Как сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс», причина остановки движения – повреждение контактной сети по адресу ул. Адоратского, дом №1а.

Отмечается, что на месте уже работают аварийные службы предприятия.

#троллейбус #маршруты #Казань #авария #адоратского
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100