В Казани временно приостановили движение троллейбусов №1

В Казани временно остановили движение троллейбусов маршрута №1.

Как сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс», причина остановки движения – повреждение контактной сети по адресу ул. Адоратского, дом №1а.

Отмечается, что на месте уже работают аварийные службы предприятия.