news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 13 января 2026 21:26

В Казани временно перестанет курсировать троллейбус №13

Читайте нас в
Телеграм
В Казани временно перестанет курсировать троллейбус №13
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завтра, 14 января, в столице Татарстана временно приостановит работу троллейбусный маршрут №13. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Причиной временных неудобств станет временное перекрытие движения по проспекту Ямашева около дома №28 в сторону проспекта Ибрагимова с 23 часов сегодняшнего дня.

Здесь начнет свои ремонтные работы МУП «Водоканал». Троллейбусы не начнут курсировать вновь по указанному маршруту до их завершения.

«О возобновлении движения троллейбусного маршрута №13 будет сообщено дополнительно», – добавили в «Метроэлектротрансе» и принесли извинения за временные неудобства.

#троллейбус #перекрытие движения
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане выбрали 51 учреждение СПО для эксперимента по сдаче двух ОГЭ

В Татарстане выбрали 51 учреждение СПО для эксперимента по сдаче двух ОГЭ

13 января 2026
Нововведения в школах в 2026 году: два ОГЭ, сокращение иностранного и уроки воспитания

Нововведения в школах в 2026 году: два ОГЭ, сокращение иностранного и уроки воспитания

13 января 2026