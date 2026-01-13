В Казани временно перестанет курсировать троллейбус №13

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завтра, 14 января, в столице Татарстана временно приостановит работу троллейбусный маршрут №13. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Причиной временных неудобств станет временное перекрытие движения по проспекту Ямашева около дома №28 в сторону проспекта Ибрагимова с 23 часов сегодняшнего дня.

Здесь начнет свои ремонтные работы МУП «Водоканал». Троллейбусы не начнут курсировать вновь по указанному маршруту до их завершения.

«О возобновлении движения троллейбусного маршрута №13 будет сообщено дополнительно», – добавили в «Метроэлектротрансе» и принесли извинения за временные неудобства.