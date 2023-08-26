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Новости Татарстана и Казани
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В Казани временно перекроют улицы Ново-Азинская и Олонецкая
В столице Татарстана осенью на время ограничат движение по двум улицам Советского района. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В частности, с 29 августа по 14 сентября окажется частично перекрыта проезжая часть по улице Ново-Азинская у дома №14.
Позднее, с 15 сентября по 20 октября, полностью закроют проезд по улице Олонецкая на участке от улицы Ново-Азинская до дома №4а, уточняет городской Комитет внешнего благоустройства.
Причиной временных неудобств станет капитальный ремонт участка тепловода.
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