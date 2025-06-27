В Казани временно перекроют улицы из-за празднования Дня молодежи

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В Казани 28 июня пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи. Главными площадками станут экстрим-парк УРАМ и парк имени Горького. Все активности объединены общей концепцией – «Знай, люби, гордись, приумножай». В рамках подготовки к празднику в городе будут временно перекрыты несколько участков дорог. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Ограничения коснутся:

улицы Подлужной – от улицы Толстого до моста «Миллениум» в обоих направлениях;

съездов и заездов с улицы Вишневского и моста «Миллениум» на Подлужную;

участков дороги от улицы Вишневского до домов №7д и №7г на улице Николая Ершова.

На праздничных локациях для гостей подготовили тематические зоны: от соревнований по экстремальным видам спорта и мастер-классов по чирлидингу до встреч с продюсерами, психологами и ректорами вузов. Особое внимание будет уделено вопросам карьерного развития и поддержки молодежных инициатив.

Участники смогут на собственном опыте убедиться в эффективности инструментов, реализуемых в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и программы «Лето в Татарстане».

Вход на все мероприятия свободный, требуется предварительная регистрация на сайте Дня молодежи.