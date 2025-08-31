В Казани временно отключат горячую воду в домах, присоединенных к «Татэнерго»
В домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети), временно отключат горячее водоснабжение. Отключение также коснется школ и детских садов. График опубликован на сайте мэрии Казани.
Причиной временного прекращения подачи горячей воды станут гидравлические испытания магистральных и квартальных тепловых сетей с постепенным понижением температуры ГВС и последующим отключением.
После проведения испытаний возможны корректировки графика, поэтому жители Казани должны следить за объявлениями на информационных стендах в подъездах.
Кроме того, при выявлении признаков повреждения тепловых коммуникаций необходимо немедленно сообщать на круглосуточную горячую линию Казанских тепловых сетей по телефону 8(800)234-82-43 и строго соблюдать правила безопасности.
Под отключение с 10:00 3 сентября по 10:00 5 сентября попадут:
- Абубекира Терегулова, 2, 4, 6, 6а, 8б, 8 (стр. 19), 8 (стр. 24), 10, 10а, 20а, 22 (стр. 17), 22 (стр. 20);
- Авангардная, 54, 87, 91, 88, 90/48, 143, 147а, 147б, 157, 171, 171а, 171Б к.1, 171Б к.2, 185, 187;
- Агрономическая, 20, 4, 6, 14,18;
- Аделя Кутуя, 85а, 110, 110а, 110б, 110д (к.1, к.2, к.3), 110е;
- Академика Глушко, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/2, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16/24, 16а, 17, 18/23, 19, 20, 21, 22, 22а, 22б, 22в, 22г, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 49;
- Академика Сахарова, 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31;
- Актайская, 7, 7а, 11, 13, 15, 17;
- Альберта Камалеева, 6, 8,12, 14, 16, 20, 26/12, 28/9, 30, 32, 32б, 34, 34а, 34б, 34в;
- Амирхана Еники, 17б;
- Ахтямова, 24, 26, 28, 30, 32;
- Баумана, 36;
- Бехтерева, 9, 9а;
- Большая Красная, 8, 22, 32/15;
- Ботаническая, 10а, 14, 20, 23/2;
- Братьев Касимовых, 38, 40, 40а, 42, 54, 56,70, 37, 82, 82а;
- Бурхана Шахиди, 1/15;
- Бутлерова, 6;
- Бухарская, к.З, Ж, И, Л, М;
- Вербная, 1, 1а;
- Вишневского, 29/48;
- Габдуллы Кариева, 3, 5, 6, 7, 8, 10;
- Габдуллы Тукая, 102, 106а;
- Галиаскара Камала, 18, 39, 45, 47, 49, 51, 53, 55;
- Галии Кайбицкой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15;
- Гаяза Исхаки, 8а;
- Гвардейская, 31;
- Глазунова, 6, 8/1, 8/2, 10;
- Джаудата Файзи, 1, 3, 7, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 17;
- Дзержинского, 11а;
- Достоевского, 50, 52, 57, 66;
- Дубравная, 1/104, 2д, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 16а-23, 16а-21, 17, 21, 23, 25а, 25б, 25в, 27, 28, 28а, 28б, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 36, 35, 38, 38а, 40, 43, 43а, 47, 49, 49а, 51, 53/1, 53/2, 53/3, 57 (к.1–к.4), 61 (к.1–к.4), 63, 65;
- Дуслык, 4, 6;
- Жуковского, 29;
- Зайни Султана, 8;
- Завойского, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 11а, 12, 14/74, 16, 17, 17а, 18, 20, 21, 21б, 22, 22а, 23, 25;
- Закиева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20 к.1, 20 к.2, 21, 23, 25, 37, 37б, 39, 41, 43;
- Зинина, 24, 34;
- Исмаила Гаспринского, 29, 31;
- Карима Тинчурина, 1, 1а, 3а, 7, 7а, 9, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25;
- Карла Маркса, 16а;
- Каюма Насыри, 42, 44;
- Касаткина, 11, 11а, 20, 20а, 25;
- Качалова, 76, 77;
- Комиссара Габишева, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11/3, 11а, 11б, 16, 17, 18, 19, 19а, 19б, 23, 25, 25а, 25б, 29, 29а, 31, 35, 37, 39, 45;
- Коротченко, 22;
- Крутая, 2;
- Кул Гали, 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 7а,7б, 7 бк.1, 9/95, 10, 11/52а, 11/52б, 12, 14, 15/21, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 29, 34, 36, 38;
- Кулагина, 4, 5 к.1, 6, 6а, 8, 8а;
- Курская, 18, 20, 23, 25, 27;
- Лево-Булачная, 50а, 50, 56;
- Лобачевского, 10а;
- Ломжинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24;
- Магистральная, 4а, 10а, 12а, 14а, 16а, 18а, 20, 20а, 22а, 34, 34/1;
- Мамадышский тракт, 8, 10, 34, 36;
- Марселя Салимжанова, 10/73, 12, 14, 17, 19, 21, 23;
- Минская, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26А, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40,41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 56,57, 59;
- Минуллина, 8а, 8б, 8в;
- Модельная, 8, 10;
- Нариманова, 50, 52, 66а, 68;
- Новоселья, 4, 6, 10;
- Ноксинский спуск, 1, 4, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 20а, 20б, 20в, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43,49;
- Нурсултана Назарбаева, 9, 10, 12, 12в, 35/1, 47/113, 60, 60а;
- Островского, 103, 107, 114, 116;
- Павлюхина, 37, 99б(1,2), 102а, 104а, 104б, 110а, 108б, 110г, 114 к2, 128, 118, 110в;
- Парижской Коммуны, 19;
- Переулок Дуслык, 6;
- Петербургская, 64, 65а;
- Петра Полушкина, 5/4, 5/5;
- Право-Булачная, 47, 51;
- Промысловая, 5;
- Проспект Победы, 18, 18/1, 18а, 20, 20/1, 22, 24, 26, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32, 42, 33, 34, 35, 35а, 35б, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,45, 46,46а, 46б, 47, 56, 57а, 57б, 57в, 58, 60, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 66, 68, 70, 72, 72а, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 98, 100, 102, 106, 139 к.1–к.3, 139а к.1, 139а к.2, 120, 122, 124, 126а, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 152/33, 156/26, 158, 160,164, 166, 168, 172, 174, 176, 178, 178а, 178б, 182, 184, 186, 190, 192;
- Проспект Универсиады, 10, 12, 14, 16;
- Рашида Вагапова, 3, 4, 5, 6, 8/15, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 27, 29;
- Рихарда Зорге, 28, 33, 35, 37, 39, 39а, 42, 47а, 48, 49, 50, 53, 57/29, 66в, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 93а, 94, 95, 96, 96а, 97, 99, 100, 100/1, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 119, 121;
- Родины, 14, 24а, 24б, 24в, 24г, 26б, 26г, 26в, 26е, 29, 31, 33, 33б, 37;
- Роторная, 27б, 27в, 27е, 27д;
- Сабира Ахтямова,1 к.1, к.2, к.3;
- Салиха Батыева, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
- Сары Садыковой, 20, 22;
- Салиха Сайдашева, 19;
- Сафиуллина, 8, 10, 12, 16, 16а, 17, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 32а, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 56, 6/1, 6/2, 6/3;
- Сафьян, 6/8, 8;
- Седова, 20а, 20б, 20в;
- Созидателей, 9, 11, 13, стр. 12, стр. 13;
- Спартаковская, 35, 84 к.1, 87, 88б(1,2), 89;
- Татарстан, 7, 9, 11, 13, 14/59, 18, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72;
- Тельмана, 40, 42;
- Техническая, 35, 39а, 39б;
- Тихомирнова, 19;
- Туганлык, 1, 3, 10, 12;
- Тукая, 57, 57а, 75г;
- Тулпар, 4, 5, 7;
- Тыныч, 1, 3, 8;
- Университетская, 4/34;
- Фатыха Карима, 2/22, 9, 26;
- Хади Такташа, 41, 79, 99, 105, 119, 121, 123, 123а, 123б, 127;
- Хайдара Бигичева, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21/47, 22, 23, 24/45, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35;
- Чернышевского, 33;
- Чингиза Айтматова, 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13 к.2;
- Чишмяле, 1, 9, 11, 13, 15, 17, 21;
- Шаляпина, 14/83, 26;
- Шарифа Камала, 4;
- Щербаковский переулок, 7;
- Юлиуса Фучика, 2, 2б, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4,14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 14а, 14б,14в, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 58, 58а, 62, 62а, 64-1, 64-2, 64-3, 66, 68, 69, 71, 72, 75, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 86а, 87, 88, 91, 94, 96, 98, 97, 99, 99а, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106а, 107, 108, 109, 110, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 141, 143, 145, 149, 151;
- Япеева, 10, 16;
- Яраткан, 3, 3А, 4, 4а, 4б, 4в, 6/15;
- Ярдем, 23, 25;
- Яшь-Кыч, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е.