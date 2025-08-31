В Казани временно отключат горячую воду в домах, присоединенных к «Татэнерго»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети), временно отключат горячее водоснабжение. Отключение также коснется школ и детских садов. График опубликован на сайте мэрии Казани.

Причиной временного прекращения подачи горячей воды станут гидравлические испытания магистральных и квартальных тепловых сетей с постепенным понижением температуры ГВС и последующим отключением.

После проведения испытаний возможны корректировки графика, поэтому жители Казани должны следить за объявлениями на информационных стендах в подъездах.

Кроме того, при выявлении признаков повреждения тепловых коммуникаций необходимо немедленно сообщать на круглосуточную горячую линию Казанских тепловых сетей по телефону 8(800)234-82-43 и строго соблюдать правила безопасности.

Под отключение с 10:00 3 сентября по 10:00 5 сентября попадут: